Президенту представили план градостроительного развития Шымкента

Глава государства был ознакомлен с работой по улучшению архитектурного облика города и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев в 2022 году на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план и модернизировать транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру города.

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✔️ Президенту были презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов.

✔️ Как сообщили Президенту, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов.

✔️ В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья, из них более 320 тысяч кв. м будет построено за счет госбюджета.

✔️ Активно обустраиваются микрорайоны «Акжайык», «Бозарык» и «Туран».