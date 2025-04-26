От пробок — к полету: Какой будет канатная дорога в Шымкенте

Канатная дорога свяжет между собой несколько районов Шымкента. Сейчас над концепцией работают инвесторы из Алматы: они занимаются расчетами и проработкой маршрута, который может стать не только удобным, но и живописным способом передвижения по городу.

Канатная дорога, говорят в акимате, могла бы стать альтернативой традиционному общественному транспорту и значительно разгрузить дорожную инфраструктуру города.

В настоящее время специалисты внимательно изучают потенциальные проблемные участки, по которым может пройти маршрут. Также был запрошен топографический анализ местности с целью выявления возможных препятствий при прокладке трассы, установке опор и строительстве станций.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Сейчас идут изучения этих документов, во сколько обойдется проект инвесторам, они смотрят на окупаемость проекта. Сейчас мы выбираем участок по пр. Республики, Тауке хана, Байдибек Би, Кунаева. С учетом перспективного развития районов Туран и Шымсити, это приведет к большой потребности в пассажирских перевозках».

Канатная дорога, вероятнее всего, будет дороже, чем поездка на автобусе, однако явное преимущество — отсутствие пробок в воздухе, делает проект перспективным.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «При каждой встрече с акимом поднимают проблему пассажирских перевозок, сейчас мы актуализируем схему пассажирских перевозок, так как она была разработана в 2020 году. Появились новые микрорайоны, точки, где появились многоэтажные дома. При приезде главы государства, президент дал задание актуализировать генплан, и мы будем внедрять туда другой вид транспорта, кроме автобусов».

Жители Шымкента восприняли инициативу положительно, выражая надежду, что новый вид транспорта действительно улучшит ситуацию с передвижением по городу.

Проект пока находится на стадии уточнения всех технических и финансовых деталей.