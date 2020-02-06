В Енбекшинском районном суде Шымкента сообщили о результатах рассмотрения уголовного дела в отношении двух граждан Китая, обвиняемых в организации незаконной миграции китайских рабочих в Казахстан, передает NUR.KZ.

Установлено, что в 2017 году на территории индустриальной зоны «Онтустик» в Шымкенте двое китайских предпринимателей организовали ТОО по переработке металлолома и выпуску строительных товаров из металла.

В 2018 году на предприятие привлекли 31 нелегального иностранного рабочего. Все они – граждане Китайской Народной Республики.

Они трудились до начала 2019 года, а потом все были задержаны в результате оперативных действий правоохранительных органов.

После установления факта незаконного пребывания в РК, все нелегальные китайские рабочие были депортированы по решению административного суда. В отношении руководителей ТОО началось уголовное расследование.

В результате, один из обвиняемых был приговорен к штрафу в размере 25 тысяч минимальных расчетных показателей – 6 млн тенге. Его напарник был признан невиновным.

«В настоящее время осужденный полностью оплатил назначенный штраф», – сообщил судья-координатор по связям со СМИ Енбекшинского районного суда Кайрат Избасаров.

Суд также приговорил осужденного к депортации после оплаты штрафа, однако решением суда второй инстанции эта часть была отменена.

Приговор уже вступил в законную силу.