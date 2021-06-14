Всех нарушителей привлекли к ответственности.

Всего за три дня ОПМ “Мигрант” стражи порядка привлекли к ответственности 566 иностранцев и граждан РК, нарушивших миграционное законодательство. Из них: 402 иностранца и 164 граждан Казахстана. 48 иностранцев решением суда выдворены за пределы страны и 38 человек без документов водворены в приемник-распределитель.

За нарушение правил регистрации лицами, принимающими иностранцев, к ответственности привлечены 133 граждан РК, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы – 31 граждан Республики Казахстан. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 518 КоАП РК “Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства” и 519 “Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан”. Кроме того, в рамках ОПМ “Мигрант” полицейские задержали двух подозреваемых, ранее совершивших преступление, и возбудили уголовное дело по факту незаконной организации миграции по статье 394 УК РК “Организация незаконной миграции”.

К примеру, в Келесском районе стражи порядка привлекли 12 иностранных граждан за нарушение статьи 517 КоАП РК “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения” и 3 граждан РК за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.