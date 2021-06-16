Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с представителем израильской компании «Матзер Пласс» Шмулем Шчупаком.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества двух стран и запуска в стране производства полиэтиленовых труб для капельного орошения.

Компания «METZER PLAS» — одна из ведущих компаний в области орошения в сельском хозяйстве. Предлагают своим потребителям инновационные технологии рационального использования водных ресурсов. В настоящее время технология капельного орошения занимает большую долю на рынке полива благодаря применению в различных областях. ТОО «Ирригатор Казахстан» является официальным представителем именно данной компании. Стоит отметить, Израиль занимает ведущие места в мире по экспорту аргопродукции.

Председатель правления компании Шмуль Шчупак выразил заинтересованность в качестве инвестора в реализации проекта по производству полиэтиленовых труб для капельного орошения в городе Шымкент. Отметив, что географическое положение города, благоприятные климатические условия являются ключевыми особенностями Шымкента, он попросил оказать поддержку в деловых отношениях.

— Шымкент имеет стратегически важные объекты и определенные преимущества в инвестировании в разные сферы. В городе действует 3 индустриальные зоны «Оңтүстік», «Тассай», специально-экономическая зона и 1 торгово-логистический центр. Здесь созданы все условия для выгодного инвестирования средств и реализации проектов. Инвесторам предоставляются бесплатные земельные участки в долгосрочную аренду, готовая инфраструктура и сниженные тарифы на коммунальные услуги. Для участников СЭЗ также действуют налоговые льготы. Кроме того, город будет развиваться как транспортно-логистический хаб, соединяя две крупнейшие экономики региона и становясь своего рода южными воротами Казахстана в международной торговле, — сказал аким города, выразив уверенность в реализации совместных проектов.