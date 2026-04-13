Министерство внутренних дел проводит системную работу по пресечению каналов незаконной миграции.

В результате оперативной разработки, проведенной при координации органов прокуратуры, в Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции.

Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение занимались организацией въезда и незаконной легализацией иностранных граждан на территории страны.

В ходе спецоперации проведено 28 обысков. Изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки документов, а также фиктивные трудовые договоры. Кроме того, обнаружены крупные денежные суммы и незарегистрированное оружие.

Организатор преступной группы водворен в изолятор временного содержания. В органы полиции доставлены 13 участников группы, причастных к организации канала незаконной миграции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье уголовного кодекса Республики Казахстан «Организация незаконной миграции».

Министерство внутренних дел предупреждает, что любые нарушения миграционного законодательства не останутся безнаказанными. Работа по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции продолжается.