30 иностранцев прятал во времянке житель Туркестанской области

30 иностранцев выявили в доме подозреваемого в незаконной миграции в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники задержали жителя Сарыагашского района, при получении денежных средств в размере 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.

При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 млн тенге, два телефона и документы иностранных граждан. Кроме того, при осмотре в принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Им задержанный мужчина гарантировал беспрепятственный выезд в Узбекистан.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 394 ч. 1 УК РК “Организация незаконной миграции”. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.