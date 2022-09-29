В Шымкенте семья из 3 человек пострадала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью.

По улице Аргынбекова на скорости столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил корреспондент «Экстренного вызова» тк OTYRAR.

По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по разным полосам движения на встречу друг другу. На одном из перекрестков водитель Хендай хотел развернуться и, вероятнее всего, не направляющуюся напротив легковушку.

В результате произошло сильное столкновение. В аварии пострадали 4 человека, водитель Hyundai и семья из трех человек на Audi. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали. В деталях разбираются правоохранительные органы.