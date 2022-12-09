Сбил и скрылся. Полицейские нашли водителя скрывшегося с происшествия

Мужчина в Туркестанской области сбил на пешеходе двух женщин и скрылся с места происшествия.

Женщин доставили в больницу, сейчас их состояние удовлетворительное, сообщают в ДП Туркестанской области.

Стражам порядка удалось задержать водителя за одни сутки. Машину марки «ВАЗ-2106» удалось найти благодаря изъятым, в ходе осмотра места ДТП, осколков зеркала.

Дело зарегистрировали по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Сейчас проходит досудебное расследование