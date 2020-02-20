В минувшие выходные Шымкент оказался под водой. Несколько городских улиц затопило после проливного дождя.

Спасать шымкентцев от потопов пришлось спасателям. Хотя подтоплений в мегаполисе быть не должно. Ирригацию в Шымкенте обновляли всего 3 года назад. На практике же это мало чем помогло.

Анастасия Новикова выясняла, почему Шымкент продолжает страдать от ливневых дождей.

Река вместо улицы, и автобусы вместо лодок: такие видеокадры сняла жительница Шымкента. В минувшие выходные Культурная столица превратилась в город на воде. Перекресток на Жана шахаре с трудом преодолевали не только люди, но и автобусы.

После проливного дождя в Шымкенте под водой оказались несколько улиц. Разгребать последствия пришлось… спасателям. Они откачали воду на Темирлановском шоссе, по улице Мырзабекова, в мкр- ах .Кайтпас-1 и 2.

Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС г.Шымкента: По городу начались подворовые подтопления. Сообщения об этом начали поступать вечером с 19:00. На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС, также коммунальные службы города Шымкента. Работа по откачке воды проводилась в Каратауском и Абайском районе. Кроме того, по улице Линейная, было сообщение о том, что во двор проникла вода. Но здесь пожарные откачку не проводили, потому что труба ирригационная была засорена. Они провели очистку, и вода дальше проходила по ирригационной системе».

Проверку на прочность шымкентская ирригация давно провалила. Третий мегаполис «топит» несколько раз в год. В прошлом году большая вода затопила улицы в апреле, июне и декабре. Ежегодные наводнения не дают покоя активисту Жумагали Билисбеку. Мужчине стыдно и обидно за родной город. В этом году под водой оказались те участки, где раньше проблем с ирригацией не возникало. О технической части, президент Гражданского альянса говорить не берется, но уверен — у ответственных за ирригацию специалистов, ответственности нет вовсе. Слишком частая смена руководства городу на пользу явно не идет.

Жумагали Билисбек президент Гражданского альянса г. Шымкента: «Меня, как коренного жителя города Шымкента, до того возмущает отношение тех служб, которые отвечают за ирригацию города. У нас еще такого не было, чтобы на Янги-шахаре был потоп, я такого не помню за 50 лет своей сознательной жизни, я знаю болевые места Шымкента, но такого еще не было. Это из-за того, что нет обдуманности действий. И нет преемственности, акимы приходят уходят, службы меняются, командный состав приходит и уходит, никто не несет ответственности. Нет хозяина города, фактически».

Бороться с потопами в Шымкенте пробовали не раз. 3 года назад ирригационную систему пытались возродить. Тогда на работы по спасению города от подтоплений выделили 386 миллионов тенге. Ожидаемого эффекта вливания не принесли…

Эта весна, по прогнозам синоптиков, будет дождливая. А значит, если не моторные лодки, то резиновые сапоги шымкентцам и гостям Культурной столицы точно придется покупать.

Анастасия Новикова