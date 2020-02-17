6 февраля 2020 года судом Аль-Фарабийского района г.Шымкент вынесен приговор участникам преступной группы, специализировавшейся на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Так, К. Дрейлинг признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст.287 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и ч.2 ст.288 («Незаконное изготовление оружия») УК РК, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, сообщает Пресс-служба КНБ РК.

Ю.Разин за совершение аналогичных преступлений приговорен к 4 годам лишения свободы.

Р.Ибрагимов и В.Завзин осуждены на 3 и 4 года условно.

Напомним, в июле 2019 года в результате спецоперации органами КНБ в г.Шымкенте пресечена деятельность указанной преступной группы.

Согласно преступной схеме, охолощенное оружие (демилитаризованное, предназначенное для стрельбы холостыми патронами) завозилось из России в Казахстан и в кустарных условиях переделывалось в боевое.

Из незаконного оборота изъято 8 автоматов «Калашникова», 2 пистолета «Макарова» и боеприпасы к ним. Ликвидирован цех по модификации оружия.