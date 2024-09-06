Экстренный вызов: что случилось за неделю

Самые громкие события этой недели:

— В Шымкенте в подпольной нарколаборатории изготавливали синтетику;

— Шымкентцев атакуют змеи и летучие мыши;

— С начала года в ДТП погибли свыше 1300 человек.

Шымкентцы пережили нашествие каракуртов. И теперь людей терроризируют змеи, благо, не ядовитые. Змею поймали на детской площадке. Пресмыкающееся спряталось под мусорным баком. Спасатели выехали в указанное место и с помощью подручных средств поймали змею. Ее вывезли за город и выпустили в естественную среду обитания.

Атакуют шымкентцев и летучие мыши. Они залетают в квартиры через открытые окна, поймать этих млекопитающих не так просто. На помощь приходят спасатели. Они, вооружившись плотными перчатками, ловят летучих мышей.

КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау провели мероприятия по противодействию терроризму. Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

⠀

КНБ РК: «Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу. В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

Семь человек пострадали, один погиб в результате крупной аварии. ДТП произошло на Алматинской трассе, возле рынка «Жибек жолы». По предварительным данным, на трассе, где ведутся дорожные работы, водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Alphard. Столкновение было настолько сильным, что у Opel Vectra вырвало двигатель, автомобиль отбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Opel погиб на месте аварии. Еще семь человек пострадали. Все они граждане Узбекистана. Пассажиры находились в салоне Toyota Alphard и направлялись из Кызылорды домой. Пострадавших госпитализировали. По данному факту проводится расследование.

Легковушка и автобус столкнулись в Шымкенте. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Ташенова и Толстого. В результате аварии водитель иномарки госпитализирован.

По словам очевидцев, водитель «Тойоты» проехал на красный свет и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту 114. К счастью, ни пассажиры, ни водитель общественного транспорта не пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Байдибек би. Здесь столкнулись патрульный автомобиль марки «Киа Рио» и «Хюндай Тюксон». Оба автомобиля серьезно повреждены, а водители, к счастью, отделались лишь «легким испугом». Виновника аварии предстоит установить правоохранителям. На месте ДТП установлены камеры видеонаблюдения, которые должны помочь установить виновника аварии.

С начала года свыше 1300 человек погибли в ДТП, более 16 тысяч пострадали. Президент потребовал улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру и внедрить интеллектуальные системы на дорогах местного значения и республиканских трассах.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: «Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей. Не секрет, что уровень подготовки водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от Правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов».

Между тем, страховщики терпят убытки из-за роста числа аварий. Они просят увеличить количество автопатрулей на дорогах или ввести лимит: например, после трех нарушений ПДД отправлять водителей на пересдачу. Что касается выплат, то специалисты заговорили о возвращении прежних правил приобретения страховки.

Дмитрий Банков, директор Костанайского филиала АО НСК: «Страховой полис действовал до первого страхового случая: человек совершает ДТП — полис сгорает. Ему нужно выписать новый. Тем самым, человек уже думает, совершу ДТП — нужно будет опять полис покупать. Сейчас полис действует до окончания срока».

Бывает, клиенты страховщиков совершают за год несколько ДТП и получают каждый раз выплаты, при этом заплатив всего за один полис. В полиции тоже отмечают, что количество ДТП выросло. Полицейские ведут регулярную разъяснительную работу, но получается, как в случае с мошенничествами: люди предупреждены, но не применяют эти знания на практике. Поэтому в Ассоциации страховых компаний предлагают регулятору ввести универсальный страховой продукт. То есть, автовладелец вправе оформить полис, по которому смогут ездить все.

Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана: «Проблема решается таксопарков, легальных и нет, проблема автопарков, проблема присутствия трезвого водителя: он работает трезвым водителем, покупает полис на категорию и управляет всеми транспортными средствами. Да ради бога, пожалуйста, тебе не надо был-не был за рулем, застрахован или нет, и это давит на убыточность очень сильно».

Такой полис будет дороже, но удобнее. Или же человек мог бы оформить полис на управление любым транспортом согласно категории.

В Казахстане не работает в полную силу норма об обязательной перевозке детей в автомобильных креслах. Это требование утвердили почти 10 лет назад. Однако, многие родители и таксисты продолжают игнорировать это правило. В таксопарках говорят, что водителям рекомендуют соблюдать закон. Вот только не все прислушиваются.

Мадина, оператор сервис-центра такси: «Нашим водителям рекомендуем, когда, если пассажиры дети всегда рекомендуем, чтобы было автокресло. Водители отказываются брать такие заказы, потому что у них нету возможности приобрести автокресла или они не хотят везти детей».

Практически никто сегодня не использует детские удерживающие устройства, говорят автоэксперты. Хотя детская безопасность — ответственность родителей.

Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «В ГАИ вот в 2015 году как раз таки убрали отдел полиции, в 13 еще году. И в рамках этого закрыли отдел профилактики и пропаганды. Все. Сегодня никто не занимается дорожной профилактикой. Таксистам это не надо потому что это не надо самим родителям, вот она в чем проблема».

Эксперты говорят, необходимо ужесточить контроль. Ювенальная полиция должна заниматься профилактикой и привлекать к ответственности. Только за пять месяцев на дорогах страны погибло более пятисот человек и травмировано свыше семи тысяч. Каждое четвертое ДТП совершается с участием детей.

Подпольную нарколабораторию накрыли полицейские в Шымкенте. С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. В лаборатории полицейские изъяли 4 килограмма психотропного вещества «мефедрон» и 50 литров прекурсоров.

МВД РК: «Изъята крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики». Проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Наркодельцам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества

Полиция изъяла у жителя Туркестанской области более три с половиной килограмма марихуаны. Сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции при обыске в доме местного жителя обнаружили ёмкости с содержимым наркотического вещества, похожего на «марихуану». По факту незаконного хранения наркотиков начато досудебное расследование и выясняются все обстоятельства. Подозреваемый арестован.

За 8 месяцев в Казахстане выявили пять с половиной тысяч нарко-правонарушений. По данным МВД, за создание и руководство ОПГ возбуждено 11 уголовных дел. Изъято больше 13 тонн наркотиков. Из них 4 тонны марихуаны. Помимо этого, органы внутренних дел ликвидировали 43 нарколаборатории и выявили почти 3 тысячи интернет-сайтов, содержащих информацию о распространении запрещённых веществ.

В новый учебный год Министерство внутренних дел начинает республиканскую акцию по правовому просвещению учащихся школ, колледжей и вузов. В течение сентября во всех учебных заведениях будут проведены встречи с участием руководства основных служб полиции. Старшеклассникам и студентам будет представлена информация о видах поведения, которые влекут уголовную ответственность.

МДВ РК: «Важно, чтобы молодежь, начинающая самостоятельную жизнь, понимала, что уголовная ответственность наступает за такие безобидные с первого взгляда действия как временное хранение или перевозка наркотиков по просьбе знакомых, нанесение граффити-надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение постов на форумах, мессенджерах с положительными отзывами о наркотиках».

Эта тема становится очень важной для первокурсников, которые перебираются в город и могут соблазниться “легким” заработком, распространяя или рекламируя наркотики.

Ребенка госпитализировали после падения с 4 этажа в Шымкенте. Инцидент произошел 3 сентября в 18:45 по улице Володарского. Мальчика доставили в больницу с различными травмами, за его состоянием следят врачи.

⠀

Состояние ребенка врачи оценивают как средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают родителям о соблюдении

элементарных мер безопасности. Проявлять бдительность и не оставлять детей ни на минуту без присмотра.

Полиция выявила больше 900 пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Нарушителей привлекли к административной ответственности. В целях предупреждения несчастных случаев с участием пешеходов, полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и пешеходов. При этом, некоторые жители даже не отрываются от телефонов, пересекая проезжую часть. Слушают музыку в наушниках. Другие разговаривает по телефону. Это тоже отвлекает пешеходов.

«Пешеходам, пересекающим проезжую часть в неустановленных местах, грозит штраф в размере двух МРП. При повторном нарушении правил дорожного движения в течение одного года штраф увеличивается до 10 МРП. Статистика показывает, что одно из трёх дорожно-транспортных происшествий происходит с участием нерадивых пешеходов», — объяснили полицейские.

В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за сообщение о лжетерроризме. В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начались досудебные расследования.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД: «С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет».

К уголовной ответственности за это преступление привлекают и подростков, достигших 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает этот порог, в этом случае родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию ребенка. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД: «Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка — наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом».

Спасатели приходят на помощь! Девушка надела кольцо на палец и не смогла его снять самостоятельно, на подмогу пришли спасатели. Они разрезали кольцо «кусачками» и освободили палец девушки.

В службу «112» обратились и жители квартиры в микрорайоне «Нуртас». Дверь в ванную комнату захлопнулась. Мама, оставшегося внутри шестилетнего ребенка, вызвала на помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью инструментов помогли открыть дверь и вызволить малыша из «засады».

Полиция задержала подозреваемых в краже лошади с пастбища. Двое задержанных совершили преступления с целью «лёгкой наживы». Так, ночью они похитили пасущуюся на пастбище лошадь стоимостью около 700 тысяч тенге. Затем краденный скот подозреваемые продали, а деньги успели потратить.

⠀

ДП Туркестанской области: «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского района задержали двух подозреваемых, похитивших скот с вольного пастбища. Стражи порядка изъяли похищенную лошадь и вернули законному владельцу. В настоящее время подозреваемые арестованы и проводится досудебное расследование».

⠀

Группу барымтачей из трех местных жителей арестовали в Туркестанской области. Их подозревают в краже скота на общую сумму в 7 млн тенге, но предполагается, что они могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Полицейские Туркестанской области уже выяснили, что задержанные занимались кражами домашних животных на территории трех районов области – Ордабасинского, Арысского и Байдибекского, а сбывали в Шымкенте.

ДП Туркестанской области: «При проведении обысковых мероприятий полицейские изъяли часть похищенного скота и вернули законным владельцам. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям».

Если вы стали свидетелем ДТП, пожара, или иного происшествия, столкнулись с произволом представителей правоохранительных органов, вы увидели что-то интересное и необычное и хотите поделиться с нами – присылайте видео, фото, сообщения и комментарии. Телефон редакции и адрес электронной почты:

+7 747 996 82 19

novikova_a95@mail.ru