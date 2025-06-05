В Шымкенте вынесли приговор сообщникам «Дикого» Армана

В Шымкенте завершился суд над сообщниками Армана Жумагельдиева, известного под прозвищем «Дикий» Арман. Эти лица проходили по делу как участники его преступной группы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города огласил приговор: один из обвиняемых освобождён от уголовной ответственности, ещё один получил условный срок, четверо приговорены к лишению свободы на сроки от одного до восьми лет.

На скамье подсудимых — шестеро мужчин, признанных сообщниками криминального авторитета Армана Жумагельдиева. Суд рассматривал обвинения по ряду тяжёлых статей: «Вымогательство», «Доведение до самоубийства», «Незаконный оборот оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Незаконное лишение свободы» и «Самоуправство». В зависимости от роли каждого в преступной группе, суд вынес разные приговоры.

*Арман Сартаев — 4 года 8 месяцев лишения свободы за самоуправство и незаконное лишение свободы.

*Даур Таукеев — 7 лет за вымогательство и незаконный оборот оружия.

*Айдар Оразов — 4 года лишения свободы за незаконное хранение и перевозку оружия.

*Галым Аширов — 1 год лишения свободы за незаконное лишение свободы.

*по данным системы судебного кабинета Верховного суда.

Все четверо будут отбывать наказание в учреждениях среднего уровня безопасности.

Кроме того, год условно получил Даулет Оразбай, обвинённый в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и в незаконном лишении свободы. Еще один фигурант — Ерасыл Токтасын освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

«Виновность подсудимых подтверждается показаниями участников процесса, результатами скрытых следственных действий, экспертизами и вещественными доказательствами», — сообщили в пресс-службе городского суда Шымкента.

Приговор ещё не вступил в законную силу. У сторон есть право на апелляцию.