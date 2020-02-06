В ночь с 31 января на 1 февраля пассажир такси попытался задушить водителя.

Согласно заявлению владельца авто, во время перевозки мужчина накинул на его шею ремень безопасности и начал душить, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать все ценные вещи и деньги. Поскольку у водителя ничего ценного не оказалось, злоумышленник скрылся.

1 февраля сотрудники Местной полицейской службы Абайского РУП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель СКО. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 192 (разбой) Уголовного Кодекса. Вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы.