Президент Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев сохранять спокойствие.

«К сожалению, коронавирус не обошел стороной и КZ. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем.

Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться. «Желаю всем крепкого здоровья. Мы вместе», — написал президент Казахстана, , — написал Токаев в Тwitter.



На 14 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 6 человек. Один случай выявлен в Алматы — это мужчина 1958 года. Второй — в Нур-Султане — женщина прилетела рейсом из Варшавы.