29 февраля в Шымкенте в гостеприимных стенах Ассамблеи народа Казахстана с размахом отпраздновали ежегодный славянский праздник «Масленица».

Славянское этнокультурное объединение города Шымкент при поддержке Ассамблеи народа Казахстана приготовило в этом году для горожан большое театрализованное представление, программа которого позволила каждому участнику Масленицы окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями, колоритом.

В духе традиционных русских «широких гуляний» программа одновременно прошла на празднично оформленной площадке перед зданием и главной сцене зала Ассамблеи.

На площадке перед зданием Ассамблеи традиционно развернулась ярмарка «сладкоежек» — здесь каждый нашел себе занятие по душе: кто-то лакомился горячими с пылу жару блинами от кулинарно-кондитерской сети «Ладушки» и ароматным медом от пчеловодческих хозяйств, кто-то принимал участие в мастер-классе от шымкентских рукодельниц прикладного творчества. Яркие персонажи и гости участвовали в старинных народных забавах и играх: в мешках прыгали, канат тянули, одним словом, веселился народ!

От Славянского этнокультурного объединения была представлена выставка русского народно-прикладного искусства, рассказывающая о культурных традициях и этнографии славянского народа. Живописные работы, знаменитые павлово-пасадские платки, рушники с вышивкой, яркие костюмы, выполненные из вышитых и кружевных полос, исконно русский самовар с баранками, расписные подносы, яркие игрушки ручной работы все это могли увидеть жители и гости города.

На главной сцене Ассамблеи народа Казахстана поздравили гостей с праздником: заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Шымкент, заведующий секретариата Калмуратов Муратали Оразалиевич и председатели этнокультурных центров города Шымкент.

На празднике гостей радовали красочные танцевальные номера, время от времени, удивляли загадочные персонажи, неожиданно появлявшиеся на «масленичной поляне»: цыгане с зажигательными танцами, Баба-Яга с Емелей из сказки, Белоснежка с милыми гномами-малышами, красавица Весна и многие другие сказочные персонажи и, конечно же, наша Масленица, которая объединила всех в большом, дружном хороводе! Казалось, книга со сказками раскрылась и выпустила к нам на праздник своих лучших героев!

В праздничном представлении приняли участие артисты русского Драматического театра, коллективы со школы искусств, общеобразовательных школ города, Центра досуга молодежи, школы танца «Би таны», музыкального колледжа города Шымкент, педагоги и творческие коллективы Дворца школьников. Украшением праздника стали веселые русские народные песни в исполнении народного хора Ветеранов и хора казаков «Светоч».

Праздник закончился, но мы не прощаемся с вами, а говорим всем «До новых встреч», и ждем всех на наших следующих мероприятиях!