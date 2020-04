View this post on Instagram

К сожалению, сегодня в Шымкенте умер пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Это житель Мактааральского района. Он работал дальнобойщиком – в таких непростых условиях, когда опасным заболеванием охвачен весь мир, подвергая себя риску, продолжал работать — возил продукты в разные регионы. Ему было всего 56 лет… В течение последней недели он ехал из России (Москва) вместе с сыном. Еще в дороге он почувствовал себя нехорошо – его мучили высокая температура, слабость и одышка. На въезде в Шымкент его в тяжелом состоянии забрали с блокпоста и на скорой доставили в инфекционную больницу. Врачи сделали все возможное, но 5 апреля его сердце остановилось. Помимо КВИ у него были серьезные проблемы со здоровьем, но об этом более подробно расскажут врачи. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким умершего. И в очередной раз призываю горожан к самоизоляции. В городе уже на карантине населенный пункт «20 лет Независимости Казахстана», три улицы в мкр. Самал-1, две многоэтажки №204 по ул. Торекулова и №53 в 8 мкр. Сегодня в Шымкенте, к сожалению, выявлен еще один случай заболевания. В результате на карте нашего города появилась еще одна карантинная точка это дом №3-а по ул. Желтоксан. К сожалению, опасная инфекция ближе, чем мы иногда думаем. Не подвергайте опасности себя и своих близких. Не выходите из дома без крайней необходимости. Карантин в городе введен с единственной целью защитить здоровье и жизни всех горожан.