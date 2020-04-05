Аким Шымкента Мурат Айтенов выразил соболезнование семье умершего от коронавируса.

«К сожалению, сегодня в Шымкенте умер пациент, зараженный коронавирусной инфекцией.

Это житель Мактааральского района. Он работал дальнобойщиком – в таких непростых условиях, когда опасным заболеванием охвачен весь мир, подвергая себя риску, продолжал работать — возил продукты в разные регионы. Ему было всего 56 лет…

В течение последней недели он ехал из России (Москва) вместе с сыном. Еще в дороге он почувствовал себя нехорошо – его мучили высокая температура, слабость и одышка. На въезде в Шымкент его в тяжелом состоянии забрали с блокпоста и на скорой доставили в инфекционную больницу.

Врачи сделали все возможное, но 5 апреля его сердце остановилось. Помимо КВИ у него были серьезные проблемы со здоровьем, но об этом более подробно расскажут врачи.

Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким умершего.

И в очередной раз призываю горожан к самоизоляции.

В городе уже на карантине населенный пункт «20 лет Независимости Казахстана», три улицы в мкр. Самал-1, две многоэтажки №204 по ул. Торекулова и №53 в 8 мкр.

Сегодня в Шымкенте, к сожалению, выявлен еще один случай заболевания. В результате на карте нашего города появилась еще одна карантинная точка это дом №3-а по ул. Желтоксан.

К сожалению, опасная инфекция ближе, чем мы иногда думаем. Не подвергайте опасности себя и своих близких. Не выходите из дома без крайней необходимости. Карантин в городе введен с единственной целью защитить здоровье и жизни всех горожан.