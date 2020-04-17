Теперь, фермеры смогут проезжать через блокпосты, при этом можно передвигаться только на грузовом авто. Об этом сообщил заместитель главы Шымкента Максут Исахов.

Таким образом, владельцы теплиц, фермеры, огородники могут посещать свои хозяйства, они смогут приезжать в город, только при необходимости, просто так передвигаться запрещено, пояснили в акимате.

«Теперь, фермерам разрешается выезжать за пределы города. Нужно понимать, что ежедневный заезд и выезд, возможен только на грузовых авто, то есть для закупки семян, техники, ГСМ и других. А ежедневные передвижения — как пешие, так и на легковом авто из города в город запрещены. Без причины выезжать из своих владений им, как и прежде, нельзя. Чтобы свободно проезжать через блокпосты им необходимо иметь при себе удостоверение личности и документы на своё хозяйство. Нужно понимать, что пропускать будут в обе стороны», — пояснил Максут Исахов.

Новые правила касаются всех фермеров, тепличников, огородников — тех, у кого хозяйства находятся за пределами города.

«К примеру, если у жителя города есть своя пасека в Туркестанской области, ему не должны создавать препятствий в пересечении блокпостов. Его обязательно проверят, осмотрят содержимое грузового авто, измерят температуру и пропустят. Главное, при себе иметь документы, подтверждающие, что он владелец и работник сельхозпроизводства», — сказал Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Максуд Исахов рассказал также, что в Шымкенте техника уже готова к весенне-полевым работам, при этом из республиканского бюджета предусмотрено на инвестиционные субсидии 1 млрд 200 млн тенге. Помимо этого будут выдавать вознаграждение по лизингам, при этом сумма равна пятистам миллионов тенге.

Шуддин Саидов