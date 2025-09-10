Огород в копеечку: шымкентцы платят всё больше за полив

Огород в копеечку! Шымкентские садоводы отмечают, что с каждым годом дело для души бьет по семейному бюджету. Тариф на воду становится выше, а цветов в домах меньше.

Обязательный ежедневный полив и уход — в этом саду Лилия Аширбаева знает каждый цветочек. Сад принадлежит семье, у которой на участке в 17 соток растут сотни разновидностей цветов и растений.

Лилия с трепетом относится к каждому посаженному деревцу во дворе. Вот только отмечает, что природная красота с каждым годом становится все дороже. Тариф на воду растет, а значит и содержание сада вырастет в цене.

«У нас в саду очень много цветов, занимается садом моя свекровь, она любитель, на пенсии, все свободное время посвящает цветам. Каждые три дня у нас обязательный полив. Определенные растения, которые любят воду, раз в неделю поливаются. А вот овощные культуры мы не сажаем, потому что дорого, полив требует больших затрат, легче купить», — говорит героиня.

Изюминка этого сада еще и в том, что семена привозили из Германии и с Иссык-Куля. Интересными и диковинными сортами цветов делятся как местные садовники так и заграничные. На дворе осень, но еще есть чем любоваться. Теперь Лилия переживает за полив, ведь совсем скоро в силу вступят новые правила.

«Мы привозим эти растения сами тоже. Вот, недавно приехали из Киргизии и привезли голубую елочку. Растет теперь у нас в саду и радует глаз», — рассказывает Лилия.

С 13 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу новый порядок начисления платы за питьевую воду.

Теперь стоимость воды будут определять по унифицированной методике. В расчет войдут: средние цены на воду в регионах и крупных городах, и социально-экономические особенности конкретной области.

Для бытовых потребителей введен лимит – 140 литров на человека в сутки. Потребление в пределах нормы оплачивается по базовому тарифу.

За объем, превышающий лимит, придется платить больше: действует повышающий коэффициент 1,3. О том, что нужно быть с водой бережнее говорил и президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем послании.

— ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление. Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы, как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения. Уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего (Из послания Президента РК).

В ТОО «Водные ресурсы маркетинг», сообщили, что с октября 2024 года в Шымкенте действует дифференцированный тариф на водоснабжение по принципу: больше потребляешь — больше платишь. В будущем, под пристальным вниманием окажутся предприятия, например, автомойки, их обяжут устанавливать оборудование для повторного использования воды.

Никакие штрафы, за чрезмерное использование воды, для обычных потребителей не предусмотрены!

«Нет! Нет такого штрафа, хотя идет сейчас новый «водный» кодекс. И там в планах ввести по вторичному водопользованию, т.е. предприятия, которые используют воду в производственных целях, они должны составить план по внедрению технологий вторичного водопользования, там может быть введут какие-то санкции. Но пока конкретных санкций нет», — сообщил заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» Жанатбек Турдалиев.

В ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» также отметили, что все поправки, которые вступают в силу 13 сентября, горожан не коснутся.

Но, несмотря на это, шымкентцев призывают рационально и экономно использовать питьевую воду!