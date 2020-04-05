Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города Шымкента.

«Составлено 596 протоколов по статье 476 Административного кодекса за нарушение режима ЧП и санитарных норм. Материалы направлены в судебные органы. 20 человек взяты под административный арест, на четырех наложен штраф», — говорится в сообщении.

Напомним, в городе приостановлена работа организаций. Наложен запрет на выезд из города и въезд в него. Людям старше 55 лет нельзя выходить из дома без острой необходимости.

Штаб по ЧП города Шымкента