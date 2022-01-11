Что делать, если у вас ночной рейс, а в городе действует комендантский час?

Расписание рейсов авиакомпании стараются подстраивать под рамки действия режима ЧП. Но, в единичных случаях, когда время вылета изменить нельзя, рекомендуется прибыть в аэропорт до начала комендантского часа и ждать свой рейс в терминале.

Провожающим необходимо вернуться домой до 23:00. При себе у пассажира должен быть распечатанный посадочный билет, в случае вылета, необходимо сохранить и талон — в случае прилёта. Все казахстанские аэропорты и авиакомпании работают в прежнем режиме. Исключение пока составляют коммерческие рейсы из Алматы, по причине временной приостановки работы воздушной гавани.

«На сегодняшний день SCAT выполняет рейсы в Нур-Султан, Шымкент, Актау, Кокшетау, Петропавловск, Туркестан, Караганду, Усть-Каменогорск, Тараз, Москву, Нукус, Ургенч, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Грозный и Махачкалу. Напоминаем и о том, что для пассажиров рейсов, отмененных по причине ввода режима ЧП в РК, компанией предоставляется возможность изменения даты вылета на период до 31 января 2022 года, либо полный возврат стоимости билета. Обращаться необходимо по месту приобретения перелетов. Также обращаем ваше внимание, что в первую очередь обслуживаются пассажиры отмененных рейсов и желающие приобрести билеты на ближайшие даты», — рассказала Виктория Старожилова, руководитель отдела PR и Маркетинга АО Авиакомпания SCAT.

Анастасия Новикова