На блокпостах, расположенных на въезде в Шымкент, зафиксировано три случая нарушения режима ЧП.

В настоящее время по одному их них принято решение суда, по остальным двум фактам материалы направлены в суд.

В целом на территории города функционируют 18 блоков. Здесь круглосуточно работают в три смены 669 сотрудников — 237 полицейских, 228 солдат Вооруженных Сил и военнослужащих Национальной гвардии, 204 медицинских специалиста. Все посты оснащены камерами видеонаблюдения и дронами.

Составлены протоколы на 150 водителей транспортных средств, которые пытались въезжать в город через Каратауский район.

По сведениям, представленным департаментом полиции города Шымкента, за нарушение режима ЧП и несоблюдение санитарных требований составлено 580 протоколов, материалы направлены в суд. Девять лиц подвергнуты административному аресту, на одно лицо наложен штраф.

Напомним, с 21.00 часов 4 апреля на территории города объявлен карантин. В связи с этим запрещаются нахождение транспорта и пешеходов в городе. Сотрудники полиции следят за исполнением ограничений и проводят разъяснительную работу в этом направлении. Нарушение установленных ограничений или невыполнение требований грозит административной ответственностью.