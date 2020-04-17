В Шымкенте обновлены фасады многоэтажек вдоль центральных проспектов

В Шымкенте фасады многоэтажных домов, расположенных вдоль проспектов Тауке хана и Республики, обновлены.

Это подарок местных предпринимателей Шымкенту — культурной столице стран СНГ. Строительные работы подрядные организации произвели за свой счет. По эскизу архитекторов строители застеклили балконы многоэтажек. Это придало особый стиль домам и неповторимость облику Шымкента,- говорят горожане.

Раушанбек Анарметов, житель города: «Шымкент с каждым днем становится краше. Вот и на центральных улицах фасады старых многоэтажек обновлены. И это несмотря на чрезвычайное положение. Спасибо всем строителям, предпринимателям, коммунальным службам. Новому акиму спасибо за координацию работ».

Шынар Оразова