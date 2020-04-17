В Шымкенте обновлены фасады многоэтажек вдоль центральных проспектов

В Шымкенте фасады многоэтажных домов, расположенных вдоль проспектов Тауке хана и Республики, обновлены.

Это подарок местных предпринимателей Шымкенту — культурной столице стран СНГ. Строительные работы подрядные организации произвели за свой счет.В Шымкенте обновлены фасады многоэтажек вдоль центральных проспектов По эскизу архитекторов строители застеклили балконы многоэтажек. Это придало особый стиль домам и неповторимость облику Шымкента,- говорят горожане.

В Шымкенте обновлены фасады многоэтажек вдоль центральных проспектов
Раушанбек Анарметов

Раушанбек Анарметов, житель города: «Шымкент с каждым днем становится краше. Вот и на центральных улицах фасады старых многоэтажек обновлены. И это несмотря на чрезвычайное положение. Спасибо всем строителям, предпринимателям, коммунальным службам. Новому акиму спасибо за координацию работ».

Шынар Оразова

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