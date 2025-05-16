Презентован дизайн-код Туркестана

В туркестанском центре «Алатау медиа» презентовали дизайн-код города. Документ содержит комплекс требований, состоящий из 8 глав и 118 подпунктов, и охватывает общие правила, основные требования к архитектуре и градостроительству. Также правила касаются системы уличной навигации, уличной мебели, фасадов зданий, освещения городских пространств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.

Главная цель проекта — формирование единого архитектурно-художественного стиля и создание благоприятной городской среды с сохранением культурного наследия города Туркестана. Основными задачами проекта являются установление гармонии между исторической и новой застройкой города, внедрение единых архитектурно-художественных требований к фасадам зданий, создание доступной среды для социально уязвимых слоев населения, применение экологических и технологических решений и модернизация действующей нормативной базы, отметили в акимате.

На брифинге подчеркнули, что дизайн-код является важным документом, направленным на создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей города без ущерба для исторического наследия.

Как сообщалось, 3 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об особом статусе города Туркестана». В областном центре социальные и коммерческие объекты будут возводиться в соответствии с архитектурным обликом города.