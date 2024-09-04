Градсовет Шымкента, ГАСК, где вы?! Ау! Книги сараем закрывают!

Жил-был дом – большой, симпатичный, надежный. Относительно благополучно он простоял на улице Мангельдина целых 40 лет. Добраться с вокзала или аэропорта до него было очень просто, достаточно было указать таксистам ориентир: «Дом с арками», и тебя безошибочно довозили до нужного места – Мангельдина, 39.

Весной 2021 года ориентир благодаря художникам граффити из Алматы стал еще проще, его стали называть «Дом с книгами». С книгами, потому что на первом этаже располагается Шымкентская городская централизованная детская библиотека. Симпатичный получился фасад – такого в Шымкенте больше нет и… не будет?

Да, появилась такая угроза. А все потому, что один очень предприимчивый господин решил построить перед этим домом какой-то питейный или торговый объект. Впрочем, предоставим слово жильцам этого дома.

«На первом этаже дома №39 по улице Мангельдина находится детская библиотека. Такое соседство нас не только устраивало, но и радовало. Благодаря ему и фасад преобразился – его украсили яркими рисунками книг.

Но в конце августа мы все стали невольными свидетелями неприглядной картины: буквально с захватом тротуара и нарушением красной линии начато строительство какого-то объекта.

Возмущает то, что в случае возведения этого объекта мы все будем иметь как минимум три неприятности.

Первая – нарушен архитектурный вид самой улицы.

Вторая – библиотека и проход к ней для читателей будут находиться в каких-то лабиринтах.

И, наконец, третья неприятность: у нас, жильцов этого дома, из окон будет вид не на оживленную улицу Мангельдина, а на глухую стену какого-то сарая.

Мы видим, как акимат города в последний год особенно проводит работу по улучшению, облагораживанию улиц, очищает участки от строений, портящих вид нашего Шымкента. Чего стоит одно лишь упоминание о четырех новых скверах: возле магазина «Спутник», Аллея матерей по улице Желтоксан, сквер на перекрестке улиц Сайрамской и Жибек жолы и возле гостиницы «Шымкент». Это просто здорово! Это радует глаз!

А постройка этого объекта перед нашим домом идет вразрез с политикой администрации по улучшению внешнего вида улиц города.

Просим все уполномоченные органы акимата города, если надо, то и прокуратуры Шымкента разобраться с этим конкретным вопросом и принять меры.

Жители дома №39 по улице Мангельдина: А. Абдувалиева, Ж. Турдыбаев,

Д. Камалдинов, Ю. Казарских, А. Куатбекова, Т. Еремина, Д. Кунтуаров и Д. Ким».

В Instagram на страничке kritika_shymkent появилось аналогичное обращение от еще одной жительницы этого дома Ольги с ником @olga_li1112. Девушка тоже от имени жильцов просит принять меры и выяснить законность строительства.

А сколько шымкентцев прокомментировало это обращение! Люди советуют звонить во все колокола, пока не поздно. Не давать хода этому наглому самозахвату территории и строительству на ней явно коммерческого объекта.

hkassym пишет: «Раньше перед библиотекой был сад, наши родители его высаживали, были скамейки, где наши старики сидели в тенечке, всю улицу Мангельдина вырубили, понастроили магазинов ширпотреба».

aliyatas5: «Пишите через e-otinish, бейте тревогу! Остановите это строительство».

maiya.kz: «По пожарным нормам строение должно быть от вас в шести метрах. Если не соответствует, бейте тревогу. Аким района, потом аким города, если не помогут, то обращайтесь в Комитет по делам строительства в Астане. Предприниматель вероятно на местном уровне уже договорился. Обращайтесь в Астану, там решат вопрос».

murat.ussipbek79: «ГАСК города Шымкента и архитектура, согласована ли данная стройка, есть ли разрешительные документы?»

gala.pak: «Это наша самая старейшая детская библиотека, как можно перед ней что-то строить?!»

al.maz5359: «Там бы улицу расширить, снести все конторы вдоль дороги для этого. В начале 80-х там дорогу днем перейти могла без проблем, а теперь и гепард даже ночью не успеет».

Annasezina: «Ужас, наш район и так называют неблагополучным, хаотичные постройки одна на другой. Мангельдина скоро лопнет от количества магазинов и забегаловок».

anastasiya19.1.07: «Да сколько можно? Там и так дорогу сузили, туда одна полоса с остановкой для автобусов и обратно так же. В час пик минут 20 едешь с Аскарова до Темирланки. Сейчас еще что-то построят, стоянки нормальной, естественно, не будет… Может, вообще эту улицу убрать?!»

donjjjjjjlllll: «В пяти метрах от жилого дома!!! Что за беспредел???»

sosedkovanatalia: «Противопожарная служба дала разрешение на это строительство?! В случае пожара спецмашина не сможет проехать к дому, в котором находится библиотека. И похоже, что стройка идет на красной линии. Коммуникации газовые, водные, канализационные. Система энергоснабжения. Хозяин стройки получил все необходимые разрешения?»

Davletovismuhamed: «…Мангельдина и так вся в магазинчиках. Разнокалиберных. Архитектура куда смотрит? Вид должен быть улицы в каком-то стиле. А тут вроде начали в стиле хай-тек (шестиэтажное здание), а заканчивают в стиле хай-так!»

…В начале лета текущего года в Шымкенте был создан новый градостроительный совет. Интересно то, что основной целью создания этого консультативно-совещательного органа общественники города называют использование огромного опыта ветеранов строительства и архитектуры мегаполиса в улучшении облика Шымкента и защиту города от нежелательных инженерных и архитектурных ошибок при строительстве новых зданий и сооружений.

Как раз то, что нам и требуется!

Новый градостроительный совет был создан при непосредственном участии акима города Габита Сыздыкбекова. В него были выбраны 29 членов – это эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, экономики, транспорта, экологии, социологии. А возглавил совет первый заместитель акима Шымкента Куаныш Асылов.

В заседаниях совета могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

Заседания градсовета проходят раз в месяц. Очень надеемся, что в сентябрьской повестке дня градсовета будет в экстренном порядке рассмотрен вопрос с самостроем по улице Мангельдина. И шустрому застройщику объяснят-таки неправомочность его действий и то, что он портит внешний облик улицы.

Одно пожелание: чтобы во главу угла при обсуждении этого вопроса были поставлены, во-первых, Закон, во-вторых, оперативность.

Улицу, особенно вдоль проезжей части, надо не застраивать, а РАСШИРЯТЬ! Пока есть за счет чего.

Пока градсовет будет этот вопрос рассматривать, надеемся, что со своей стороны примет участие в этом и управление контроля и качества городской среды г. Шымкента. У них уже есть неплохой опыт по сносу незаконных построек. Кому интересно, загляните на их официальный сайт и увидите в медиагалерее, как бульдозер безжалостно, но законно рушит незаконные дорогостоящие постройки.

Кому-то станет наукой!

Директор КГУ «Централизованная система детских библиотек города Шымкента» Жанар Иманкуловна Саугамбаева со своей стороны направила в ГАСК и в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента письма с просьбой дать пояснение законно или нет начатое перед зданием библиотеки строительство? Ответов пока нет.

А про Мангельдина, 39 мы еще напишем. Тема стоит того, как минимум – продолжения.

Фарида Шарафутдинова