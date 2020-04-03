В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране в Туркестанской области выпускники школ в режиме онлайн будут готовиться к Единому национальному тестированию.

В настоящее время ведутся подготовительные работы. Новый проект, инициированный областным управлением общественного развития совместно с телеканалом «Ontustik» и областным управлением развития человеческого потенциала запустят с 6 апреля.

Читать лекции на онлайн уроках будут лучшие педагоги региона. Продолжительность каждого занятия составит 20-30 минут.

В соответствии с онлайн программой за это время педагоги смогут объяснить 2-3 задания. Каждый день планируется проводить занятия по двум предметам.

Стоит отметить, уроки в онлайн режиме основаны на учебной программе 11 классов.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области