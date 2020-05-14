К кредитованию обращаются всё больше и больше казахстанцев, этот сегмент рынка растёт очень быстро. Мы поговорили о типах кредитов, и в каком случае их стоит оформлять, а когда лучше воздержаться, с Евгенией Николаевской – экспертом сайта о кредитах, инвестициях и личных финансах Financer.com

Прежде всего стоит отметить, что к кредитам не стоит относится как к чему-то негативному. Сами по себе займы могут послужить прекрасной инвестицией в бизнес или образование и оказаться поддержкой в сложные моменты в жизни. Как и во всем другом, при оформлении кредита важна осведомленность и грамотное обращение с этим финансовым продуктом.

Тем не менее, мнение о том, что кредиты – это лишние деньги, ошибочное. Кредит – это финансовое обязательство, долг, который нужно отдавать. И если этого не сделать последствия могут быть плачевными.

Разберёмся, когда стоит обращаться к кредитованию и к какому.

Кредитные продукты можно разделить на две большие группы: залоговые и беззалоговые.

Залоговые кредиты

К залоговым кредитам относятся крупные кредиты, которые можно получить только в том случае, если вы можете предоставить банку обеспечение по кредиты.

Такими займами являются

Автокредит

Ипотека

Бизнес кредиты

Крупные потребительские займы (например, кредит под залог автомобиля)

В том, что вы предоставляете залог есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, при наличии залога ставка по кредиту будет относительно низкой, ваш доход также может быть ниже, чем в случае с кредитами без залога.

С другой стороны, если у вас возникли проблемы с деньгами, и вы не можете выплатить кредит, вы можете лишиться заложенного имущества.

Вам придётся оформить ипотеку или автокредит, в случае если вам необходимы недвижимость или средство передвижения, так как позволить себе покупку квартиры или нового автомобиля в Казахстане без кредита могут немногие.

В случае, когда кредит нужен для развития бизнеса, существуют и другие варианты: вы можете обратиться к краудфандингу, найти бизнес-ангела или участвовать в государственной программе по развитию бизнеса.

Беззалоговые кредиты

К таким кредитам относятся займы на меньшие суммы. При оформлении таких кредитов от вас не требуется залог, но банки и кредитные организации будут более придирчивыми к вашим доходам, расходам, кредитной истории и т.д.

Так как вы не предоставляете никакого залога, прежде чем одобрять вам заём, кредитная организация должна убедиться, что вы в состоянии выплатить свой долг. Также отсутствие залога отразится на процентной ставке: она будет заметно выше, чем при оформлении залогового кредита.

К беззалоговым кредитам относятся:

Небольшие потребительские кредиты

Микрокредиты

Потребительские кредиты

Потребительские кредиты – удобны, так как вам не нужно объяснять банку зачем вам деньги, то есть они не являются целевыми. Вы можете взять такой кредит на ремонт, на отдых, на учёбу и т.д. Этой суммы не хватит на покупку квартиры, но может хватить на автомобиль с пробегом. В общем, получив такой заём, вы можете распоряжаться деньгами на ваше усмотрение.

Ставки могут быть различными и будут напрямую зависеть от вашей кредитной истории и кредитного скоринга в целом. Чем выше ваш доход, и чем серьёзнее вы относились к выплате предыдущих кредитов, тем легче вам будет получить такой заём, и тем ниже будет процентная ставка.

Потребительский кредит имеет смысл брать, если вы не видите возможности накопить на товар или услугу, которые желаете приобрести. Тем не менее, перед тем как оформлять такой кредит, убедитесь, что вы точно знаете, как будете возвращать эти деньги.

Микрокредиты

Этот вид кредитования становится всё более и более популярным. Такие займы можно получить в основном в МФО. Часто, такой кредит презентуется как «лёгкие деньги», что, конечно, не совсем правда.

Это действительно удобно, если деньги понадобились срочно, потому что такие кредиты выдаются буквально за несколько часов, чтобы получить микрокредит, зачастую, не нужно даже выходить из дома – подать заявку и получить деньги на карту можно через интернет из любого уголка Казахстана.

Ставка по таким кредитам будет самой высокой, так как срок онлайн кредитов – не больше месяца, а сумма, предоставленная заёмщику, относительно небольшая – до 350 000 тенге.

Такие кредиты имеет смысл брать для исправления кредитной истории, и в ситуациях, когда деньги очень нужны, а обратиться не к кому. Стоит отметить, что чем быстрее вы вернёте такой заём, тем дешевле он вам обойдётся.

Сделаем выводы

Самым главным фактором при выборе кредита должна быть здравая оценка ситуации и грамотный подход к кредитованию.

Поймите, действительно ли вам нужен кредит

Оцените какая сумма вам необходима на самом деле

Подумайте, каким образом вы будете выплачивать долг

Сравните предложения на рынке

Регулярно делайте выплаты по кредиту

Никогда не берите один кредит для покрытия другого

Financer.com желает вам процветания.