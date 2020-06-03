Полицейские Туркестанской области задержали сельчанина, занимавшегося культивированием наркосодержащих растений, передает Polisia.kz.

В Сарыагашский отдел полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей занимается у себя во дворе выращиванием конопли. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР. В отделе полиции начали досудебное расследование по статье 300 УК РК “Незаконное культивирование наркосодержащих растений”.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские в саду одного из жителей Сарыагашского района изъяли 32 куста растений похожих на наркосодержащие. Все изъятое следователи направили на экспертизу. Эксперты констатировали, что из изъятых кустов 3 куста являются наркосодержащим растением “конопля”.

В данное время расследование продолжается. Полицейскими выясняются с какой целью выращивал мужчина у себя в огороде коноплю.