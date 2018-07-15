Русскоговорящим иностранцам будет проще получить вид на жительство в России. Не вызовет ли это отток высококвалифицированных специалистов из Казахстана?

В Российской Федерации разрабатывают поправки в законодательство, которые избавят владеющих русским языком граждан, желающих получить вид на жительство, от бюрократической волокиты и значительно ускорят этот процесс. Почему было принято такое решение и как оно может повлиять на казахстанцев, во время визита в Астану рассказал в интервью Sputnik депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Сколько казахстанцев уезжает в Россию на ПМЖ

В начале июля в казахстанских СМИ появилась информация о том, что за шесть месяцев текущего года из Казахстана уехало более 39 тысяч человек. Позднее министерство внутренних дел опровергло данные и предоставило официальную статистику, согласно которой за указанной период из страны на постоянное место жительства уехали чуть более 13 тысяч казахстанцев.

Согласно опубликованной министерством экономики статистике за 2017 год, с Казахстаном простились 37,7 тысячи человек. Из них 87% выбрали новым местом жительства Российскую Федерацию.

Свежие данные появились практически одновременно с публикацией распоряжения президента РФ Владимира Путина об упрощении получения вида на жительство для знающих русский язык.

Поручение было дано министерству внутренних дел и Минтруда и соцзащиты Российской Федерации.

С учетом ситуации, складывающейся на рынке труда в субъектах Российской Федерации, принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в Российской Федерации, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Предложения должны быть разработаны к осени, ожидается, что изменения в законодательство будут приняты в кратчайшие сроки.

Россия снимет бюрократические барьеры, чтобы помочь русскоговорящим

«Я являюсь одним из соавторов данного закона, наш комитет — ведущий в этом направлении, и его глава Леонид Калашников в ближайшее время на совете Думы будет представлять этот проект, чтобы в осеннюю сессию мы его приняли. Мы как раз разрабатываем закон, который снимает максимальное число бюрократических барьеров», — сказал Виктор Водолацкий.

Депутат пояснил, что закон разрабатывается в интересах носителей русского языка. Он отметил, что большой приток граждан ждут с территории Украины, которая «проводит агрессивную политику в отношении русскоязычного населения».

В Россию вернутся потомки эмигрантов

Переехать в Россию выражают желание владеющие русским языком граждане из стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья. По мнению Водолацкого, этих людей привлечет развитие современной России и возможность получить хорошую работу.

Отдельная категория граждан — потомки бежавших из страны в годы гражданской войны в начале XX века. Многие из них, по словам депутата, готовы вернуться на историческую родину.

«Если помните, у нас было несколько волн эмиграции, и сегодня бывшие граждане России, наши соотечественники, проживают не только в Германии и США, но и Уругвае, Парагвае, Бразилии, Австралии. Сейчас их потомки хотят вернуться, но из-за бюрократических проволочек нашего законодательства у них опускаются руки», — посетовал собеседник Sputnik.

Почему казахстанцы уезжают в Россию?

Комментируя официальную статистику, депутат отметил, что считает ситуацию в Казахстане благополучной и подчеркивает тесное сотрудничество между двумя странами.

«Что касается казахстанцев и того, что уезжают и молодые люди — нам сложно оценивать, мы не погружены до конца во внутреннее гражданское общество. На мой взгляд, как зампредседателя комитета, который работает со странами СНГ, переход на латиницу мог послужить «спусковым крючком» для некоторых казахстанцев. Возможно, их беспокоит, что они не смогут в будущем найти работу», — предположил Водолацкий.

При этом депутат не видит критических причин для отъезда и считает, что к русскоязычному и славянскому населению в Казахстане относятся хорошо.

Как остановить отток граждан из Казахстана?

«Я думаю, что мудрость президента республики Нурсултана Назарбаева, который хочет развития своей страны, позволит в ближайшее время найти решение, чтобы исключить отток. Казахстан развивается, ему нужны профессиональные кадры. Поэтому все службы, которые, возможно, упустили какие-то моменты, должны более внимательно подойти к этому вопросу. Самое главное — понять причины, по которой граждане уезжают, что их беспокоит, и минимизировать эти факторы риска, показать молодому населению, что их опасения могут быть напрасными», — отмечает Водолацкий.

По его словам, для этого нужны четкие выверенные решения президента и принятие республиканских программ, которые позволят людям увидеть, что они нужны своей стране.

Каков статус русского языка в Казахстане?

Русский язык вошел в число мировых или «глобальных» языков в начале XX века и является одним из рабочих языков ООН.

В Казахстане отмечается высокий уровень владения русским языком. Язык имеет конституционный статус, что предполагает официальное употребление наряду с государственным — казахским.

В январе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием к народу, в котором отметил роль русского языка в стране.

«Будущее казахстанцев — за свободным владением казахским, русским и английским языками. Знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с первого класса», — подчеркнул глава государства.

О готовности сотрудничать в обучении русскому языку школьников заявил и Алексей Бородавкин в своем первом интервью в должности посла России в Казахстане.

«Русский язык играет важную роль в провозглашенной казахстанским руководством политике трехъязычия. Причем наши казахстанские коллеги особенно в последнее время обращаются к России с предложениями активизировать участие в образовательном процессе на школьном уровне в плане обучения русскому языку. Это перспективная тема сотрудничества между нашими странами», — считает Бородавкин.

Добавим, что с 2013 года казахстанцы участвуют во всемирной акции грамотности «Тотальный диктант», в этом году диктант написали 2 234 человека.