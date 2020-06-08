Кому необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

По эпидемиологическим показаниям:

1. лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;

2. больные с ОРВИ и пневмониями;

3. лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции;

4. лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;

5. больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;

6. бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.

С профилактической целью:

1. граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;

2. лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;

3. медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 1 раз в месяц;

4. молодое поколение, прибывшее в воинские части.

Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач РК