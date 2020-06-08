Кому необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус
По эпидемиологическим показаниям:
1. лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;
2. больные с ОРВИ и пневмониями;
3. лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции;
4. лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;
5. больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;
6. бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.
С профилактической целью:
1. граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;
2. лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;
3. медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 1 раз в месяц;
4. молодое поколение, прибывшее в воинские части.
Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач РК