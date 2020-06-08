Кто подлежит обязательному экспресс-тестированию на коронавирус в Казахстане, сообщает Otyrar.KZ.

Лица, подлежащие экспресс-тестированию на COVID-19 (имеющие в своем анамнезе перенесенные простудные заболевания с февраля месяца текущего года):

лица, связанные с перевозочной деятельностью на ж/д транспорте, водители международных автоперевозок грузов, а также транзитные водители;

сотрудники государственных органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения COVID 19 (МВД, МО, Нацгвардия, КНБ, Таможенная Служба, сотрудники акиматов и др.);

сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность карантинных регионов;

пациенты, нуждающиеся в срочной амбулаторной консультации в связи с тяжелым хроническим заболеванием по списку руководителя медицинской организации, а также пациенты госпитализированные по экстренным показаниям;

по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению Главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач РК