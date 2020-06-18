Полицейские Туркестанской области задержали молодого человека, похитившего ноутбуки у соседа, сообщает otyrar.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестный путем незаконного проникновения в его дом похитил у сельчанина два ноутбука. Общий ущерб причиненный потерпевшему, составил 300 000 тенге. С аналогичным заявлением по факту кражи в полицию обратился еще один житель поселка. Мужчина сообщил, что из его стоявшей во дворе автомашины, воспользовавшись открытой дверью неизвестные лица похитили кошелек с 20 000 тенге и сотовый телефон стоимостью 80 000 тенге.

Данные факт зарегистрирован в ЕРДР Толебийского РОП по статье 188 УК РК “Кража“. В целях раскрытия фактов хищения чужого имущества и задержания подозреваемых в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. В расследования стражи порядка провели подворный обход, проверили торговые точки по продаже сотовых телефонов и ломбарды, опросили возможных очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, сосед потерпевшего, у которого он украл ноутбук. Установлено, что молодой человек, ранее был судим за кражи. В ходе следствия подозреваемый полностью признался в содеянном. Похищенные вещи вор сбыл в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время собранные документы досудебного расследования направлены в суд для принятия процессуального решения. Подозреваемый арестован.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра. Также, не следует оставлять двери ваших домов, дворов и автомашин открытыми. По возможности установите во дворе камеры видеонаблюдения, а также охранную сигнализацию. В случае, если Вы стали жертвой или очевидцем кражи чужого имущества, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону “102“.