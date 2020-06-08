Коллекционные монеты «75 лет Победе» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге поступят в продажу с 8 июня 2020 года, сообщает Otyrar.KZ.

Их можно будет приобрести во всех территориальных филиалах Национального Банка

Казахстана. Адреса филиалов указаны на сайте Национального Банка. Монеты из серебра номиналом 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге можно будет приобрести через интернет-магазин Национального Банка.

В дизайне коллекционных монет использованы идеи победителей общереспубликанского конкурса «Создай монету Победы», проведенного Национальным Банком в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В основе графической композиции коллекционных монет «75 лет Победе» заложены

стилизованные изображения силуэта советского солдата на фоне рассеченной трещинами стены, символизирующей разрушения принесенные войной. На переднем плане изображение вечного огня, из пламени которого образуется вереница взмывающих вверх голубей, символизирующих жизни советских солдат, отданных во имя мира на земле. В правой части композиции – стилизованные изображения гвоздик.

В верхней части – пятиконечная звезда, разделяющая юбилейные даты, и одновременно поддерживающая образный силуэт воина. Надписи на реверсе монет выполнены на кириллице, что подчеркивает историческую связь с событиями того времени.

Монеты качеством изготовления «черный proof» изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 2 000 (две тысячи) штук.

Монеты качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом изготовления 8 000 (восемь тысяч) штук.

Монеты качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом изготовления 100 000 (сто тысяч) штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их

нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра реализуются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор реализуются в полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Желающим приобрести коллекционные монеты настоятельно рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию при посещении филиалов Национального Банка.

Напомним, коллекционные монеты «75 лет Победе» вышли в обращение 27 марта 2020 года, но их реализация была отложена из-за чрезвычайного положения в стране.