С какими проблемами в сфере пассажирского транспорта Шымкента чаще всего сталкиваются горожане и какие из них нужно решать в срочном порядке?

Запуск новых маршрутов

Увеличение количества графиков движения

Обновление автобусного парка

Несоблюдение интервалов движения

Изменение схемы движения

Соблюдение правил дорожного движения

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