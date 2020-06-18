За 17 июня 2020 года зарегистрированы 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает Otyrar.KZ со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.
город Нур-Султан — 842 (+68)
город Алматы — 978 (+71)
город Шымкент — 679 (+26)
Акмолинская область — 120 (+38)
Актюбинская область — 230 (+23)
Алматинская область — 454 (+52)
Атырауская область — 739 (+119)
Восточно-Казахстанская область — 220 (+18)
Жамбылская область — 115 (+21)
Западно-Казахстанская область — 406 (+27)
Карагандинская область — 1041 (+90)
Костанайская область — 79 (+21)
Кызылординская область — 171 (+12)
Мангистауская область — 213 (+1)
Павлодарская область — 72 (+8)
Северо-Казахстанская область — 157 (+16)
Туркестанская область — 315 (+45)
Итого бессимптомных в Казахстане — 6831.