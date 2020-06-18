коронавирус тест анализ

За 17 июня 2020 года зарегистрированы 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает Otyrar.KZ со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан — 842 (+68)

город Алматы — 978 (+71)

город Шымкент — 679 (+26)

Акмолинская область — 120 (+38)

Актюбинская область — 230 (+23)

Алматинская область — 454 (+52)

Атырауская область — 739 (+119)

Восточно-Казахстанская область — 220 (+18)

Жамбылская область — 115 (+21)

Западно-Казахстанская область — 406 (+27)

Карагандинская область — 1041 (+90)

Костанайская область — 79 (+21)

Кызылординская область — 171 (+12)

Мангистауская область — 213 (+1)

Павлодарская область — 72 (+8)

Северо-Казахстанская область — 157 (+16)

Туркестанская область — 315 (+45)

Итого бессимптомных в Казахстане — 6831.

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