В городе Шымкенте помимо бригад скорой помощи круглосуточно услуги населению оказывают мобильные группы.

На сегодня 58 мобильных групп, созданные при поликлиниках, оказали медицинские услуги 15 тысячам жителей. Об этом сообщил руководитель группы оказания первичной медицинской санитарной помощи, главный врач поликлиники №5 Жибек Сейдалина.

По словам руководителя мобильной группы, большая часть вызовов связана с простудой, повышением температуры тела, сухим кашлем, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

«Медицинские работники, работающие в две смены, за один день обслуживают более 15 человек и консультируют больных по телефону. Врачи, придя к пациенту домой, в первую очередь измеряют температуру тела, осматривают горло, слушают легкие. Если больной в тяжелом состоянии его доставляют в больницу. Наряду с этим мобильные бригады доставили 38556 гражданам, состоящим на диспансерном учете, лекарства», — сказала Жибек Сейдалина.

Помимо этого, мобильные бригады обзвонили 474444 граждан, состоящих на диспансерном учете, и рассказали о профилактике инфекции. Проводимая работа способствовала улучшению эпидемиологической обстановки.