Специалисты из Алматы проведут бесплатные консультации для женщин Шымкента

15 июня в 15:00 в городском перинатальном центре пройдет День открытых дверей.

В рамках мероприятия состоится бесплатная консультация беременных женщин и женщин с онкологическими заболеваниями.

Пациентов будут принимать:

председатель АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы Мирзахметова Динара;

заведующий онкогинекологическим отделением АО «Казахский национальный институт онкологии и радиологии» г. Алматы — Кукубасов Ерлан;

заведующий онкомаммологическим отделением — Абдрахманова Алия.

Место и время проведения: 15.06.2022 г. в 15: 00 родильный дом в мкр Нурсат.