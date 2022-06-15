Специалисты из Алматы проведут бесплатные консультации для женщин Шымкента

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Редактор
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беременная

15 июня в 15:00 в городском перинатальном центре пройдет День открытых дверей.

В рамках мероприятия состоится бесплатная консультация беременных женщин и женщин с онкологическими заболеваниями.

Пациентов будут принимать:

  • председатель АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы Мирзахметова Динара;
  • заведующий онкогинекологическим отделением АО «Казахский национальный институт онкологии и радиологии» г. Алматы — Кукубасов Ерлан;
  • заведующий онкомаммологическим отделением — Абдрахманова Алия.

Место и время проведения: 15.06.2022 г. в 15: 00 родильный дом в мкр Нурсат. 

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