Грозит ли Шымкенту дефицит импортных лекарств?

Из-за военного конфликта на Украине в Казахстане может возникнуть дефицит иностранных лекарств. По данным экспертов, некоторые препараты уже подорожали на 10-15 процентов.

Чтобы предотвратить дефицит, необходимо переорентировать бизнес-процессы. Основные поставщики лекарств в Казахстан — Россия, Украина, Беларусь и США, передает OTYRAR.

В Казахстане, помимо подорожания лекарств, может возникнуть дефицит иностранных препаратов. В ассоциации независимых аптек Казахстана заявили, фармацевтический рынок страны на 85 процентов зависит от импортных лекарств. Ключевые поставщики — Россия и Украина. Паниковать пока рано, но задуматься о других — самое время.

«Бизнесмены всегда готовы к любым ситуациям, но готова ли к этому власть? Допустим нам ничего не стоит выбрать бизнес партнёров из Турции, Италии, Египта и других развитых стран. Мы можем заменить бизнес-партнёров. Но, эти препараты должны проходить регистрацию на территории Казахстана, этим занимается минздрав. Главное, чтобы они в срочном порядке зарегистрировали эти препараты, которые мы будем привозить«,- говорит Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.

В фармконтроле Шымкента заверили, препараты из России и Украины заменят на аналоговые, так называемые дженерики. Имеющихся на складах запасов лекарств хватит на два месяца.

«Мы еженедельно делаем такой анализ, 15 наименований здесь жаропонижающих, противовоспалительных препаратов на 1 338 900 количеств, это вот только в оптовых складах. Если мы проводим мониторинг еженедельно всеравно идёт, а рост это обозначает пополнение препаратов, если есть спрос будет пополнение. Теперь соответственно с этим списком, у нас будет расширяться список препаратов, которые необходимые для населения»,— сообщила Ляззат Кашкымбаева, заместитель руководителя департамента медицинского-фармацевтического контроля г. Шымкента.

Перебоев с лекарствами не допустят и в больницах, уверяет глава шымкентского горздрава. По словам Бакытжана Позилова, возможна задержка выдачи бесплатных лекарств, но не больше 5-7 дней.

«Пока мы не испытываем никаких трудностей. Если сказать статистику, то 60% препаратов государственного производства, 21% европейское производство, Российское производство составляет 1.1%, Белорусское производство составляет 0.1%, а Украинское 1.5%. Возможно перестроим логистику, самое главное жизненно важные препараты с ними перебоев не будет«,- заверил Бакытжан Позилов.

Ажиотажного спроса в аптеках нет, но стоимость медпрепаратов может вырасти вслед за подскочившим долларом. Несмотря на наличие собственных фарм-заводов, большая часть лекарственных препаратов в Казахстан завозится из-за рубежа.