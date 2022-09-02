Школьников приглашают на бесплатный профосмотр

Шымкентские врачи приглашают школьников на бесплатный предшкольный профилактический осмотр.

2 сентября в городской детской клинической больнице микрорайона “Асар” пройдет День открытых дверей. В этот день с 09:00 до 14:00 можно получить консультацию стоматолога, онкогематолога, педиатра, уролога, нефролога, кардиолога, травматолога.

«Для того, чтобы прийти на прием, не нужно иметь специальную путевку. Отметим, прием ведется в лучевом диагностическом центре больницы в корпусе «Б»«, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города.