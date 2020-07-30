рейд

На территории города Шымкент с 20 по 31 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Жасөспірім”.

За 9 дней в органы внутренних дел доставлен 261 подросток. Из них 9 подростков поставлены на учет, так как склонны к правонарушениям. В отношении несовершеннолетних выявлено 259 административных правонарушений.

Кроме того, после 23:00 часов ночи стражи порядка обнаружили на улице 252 подростка, которые находились вне жилища без законных представителей, на родителей составлен протокол об административном правонарушении по статье 442 КоАП Республики Казахстан.

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