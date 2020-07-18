Авиакомпания SCAT доставила аппараты ИВЛ в города Казахстана на безвозмездной основе.

В SCAT обратилась Национальная Палата Предпринимателей «Атамекен» с запросом о перевозке медицинского оборудования. Получив информацию о характере груза, в SCAT было принято решение об отправке груза без взимания оплаты за услугу перевозки.

Всего доставлено 25 аппаратов ИВЛ в города Уральск, Актау, Актобе и Атырау.

«Мы стараемся уделять особое внимание доставке лекарственных средств и медицинского оборудования в это непростое время и надеемся, что доставленное оборудование поможет всем, кто сейчас борется с болезнью», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.