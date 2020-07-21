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Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель.

В случае несоблюдения работодателем требований Правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда.

Наименование региона Ответственный сотрудник Номер телефона
Комитет труда, социальной защиты и миграции Байсынов Нурбол Жораевич 8 (7172) 743633
Акмолинская область Бекишев Жумабек Ерденович 8 (7162) 298511

8 (701) 2515333
Актюбинская область Бахатов Аслан Бауыржанович

Алданов Еркеулан Аббатович

 8 (701) 2578383

8 (778) 1797337
Алматинская область Ерленов Әкімғазы Раманұлы

Еркін Дәулетұлы

Арапов Али Мейрманұлы

 8 (701) 5594709

8 (747) 1230693

8 (747) 3227966
Атырауская область Губайдуллин Мади Мухтарович 8 (775) 2028515

8 (771) 9927263
Восточно-Казахстанская область Токтасынова Галия Курманбековна 8 (777) 3181128
Жамбылская область Ибрагимов Еркін Турарович 8 (777) 6942803
Западно-Казахстанская область Батыров Артур Жумагельдиевич 8 (705) 8476807
Карагандинская область Еркебекова Саягуль Аманбековна 8 (7212) 432084

8 (701) 9822929
Костанайская область Каратаева Гуля Жанабиловна 8 (7142) 537501
Кызылординская область Альшоразова Сауле Абжалеловна

Жапаков Нурбек Сагатбекович

Досымов Болат Бекайдарұлы

Нургманова Гулсум Зейнуллаевна

 8 (7242) 277699

 

8 (7242) 264266

 

8 (7242) 273901

8 (7242) 277813
Мангистауская область Калиева Раушан Баулыбаевна 8 (7292) 319173

8 (701) 4156505
Павлодарская область Баяхметова Казиза Талгатовна 8 (7182) 663304
Северо-Казахстанская область Кудрявцева Татьяна Васильевна

Мурзаканова Гульнара Маратовна

 8 (7152) 361786

 

8 (7152) 460194
Туркестанская область Нурмаханов Бегман Жамалбекович 8 (7253) 359267

8 (701) 3046828
г. Шымкент Дүйсенбаев Нұргелді Курманбекұлы 8 (778) 7133389

8 (7252) 273835
г. Алматы Капаров Асет Кайратович 8 (7273) 850127

8 (702) 1376705
г. Нұр-Сұлтан Алшымбаев Нурлыбек Өмірбайұлы 8 (7172) 70-33-00
Дата публикации

21 июля 2020

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