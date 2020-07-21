Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель.
В случае несоблюдения работодателем требований Правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда.
|Наименование региона
|Ответственный сотрудник
|Номер телефона
|Комитет труда, социальной защиты и миграции
|Байсынов Нурбол Жораевич
|8 (7172) 743633
|Акмолинская область
|Бекишев Жумабек Ерденович
|8 (7162) 298511
8 (701) 2515333
|Актюбинская область
|Бахатов Аслан Бауыржанович
Алданов Еркеулан Аббатович
|8 (701) 2578383
8 (778) 1797337
|Алматинская область
|Ерленов Әкімғазы Раманұлы
Еркін Дәулетұлы
Арапов Али Мейрманұлы
|8 (701) 5594709
8 (747) 1230693
8 (747) 3227966
|Атырауская область
|Губайдуллин Мади Мухтарович
|8 (775) 2028515
8 (771) 9927263
|Восточно-Казахстанская область
|Токтасынова Галия Курманбековна
|8 (777) 3181128
|Жамбылская область
|Ибрагимов Еркін Турарович
|8 (777) 6942803
|Западно-Казахстанская область
|Батыров Артур Жумагельдиевич
|8 (705) 8476807
|Карагандинская область
|Еркебекова Саягуль Аманбековна
|8 (7212) 432084
8 (701) 9822929
|Костанайская область
|Каратаева Гуля Жанабиловна
|8 (7142) 537501
|Кызылординская область
|Альшоразова Сауле Абжалеловна
Жапаков Нурбек Сагатбекович
Досымов Болат Бекайдарұлы
Нургманова Гулсум Зейнуллаевна
|8 (7242) 277699
8 (7242) 264266
8 (7242) 273901
8 (7242) 277813
|Мангистауская область
|Калиева Раушан Баулыбаевна
|8 (7292) 319173
8 (701) 4156505
|Павлодарская область
|Баяхметова Казиза Талгатовна
|8 (7182) 663304
|Северо-Казахстанская область
|Кудрявцева Татьяна Васильевна
Мурзаканова Гульнара Маратовна
|8 (7152) 361786
8 (7152) 460194
|Туркестанская область
|Нурмаханов Бегман Жамалбекович
|8 (7253) 359267
8 (701) 3046828
|г. Шымкент
|Дүйсенбаев Нұргелді Курманбекұлы
|8 (778) 7133389
8 (7252) 273835
|г. Алматы
|Капаров Асет Кайратович
|8 (7273) 850127
8 (702) 1376705
|г. Нұр-Сұлтан
|Алшымбаев Нурлыбек Өмірбайұлы
|8 (7172) 70-33-00
Дата публикации
21 июля 2020