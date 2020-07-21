В мегаполисе с июля месяца предусмотрены внутренние объездные дороги для движения крупногабаритного тяжеловесного транспорта и движения среднегрузового транспорта.

Уже установлены соответствующие дорожные знаки.

В частности, грузовой транспорт будет проезжать через такие автомобильные дороги, как Туркестанская, Темирлан, А-2 «Алматы – Ташкент-Термез», КХ-37, Ташкентское шоссе, Богет, Баян батыр, Камысты, И. Тайманулы, Капал батыра, Сайрам, Желтоксан, Кутузова, Момынова, Жибек жолы, Алматинское шоссе, ул. Толеметова, Ынтымак, КХ-82, КХ-83, №1.

«На территории таких заводов, как «Свинцовый» и «Меланж» имеется большое количество фабрик, заводов, производственных объектов и складов.

Для доставки товаров и сырья были созданы условия для движения крупногабаритных грузовиков по улицам Ю.Гагарина, Б. Алпысбаева, Шаумяна, Сеченова, Н.Исмаилова, Рашидова, Володарского, И. Жансугурова, Анарова, Акназар хана, Сайрамской. (согласно чертежу).

Для транспортировки строительных материалов и товаров внутри города, в связи с расположением строительных объектов, заводов, фабрик, складов, производственных объектов на территории города предусмотрен внутренний объезд через улицы Т. Рыскулова, Аль-Фараби, Темирлановское шоссе, С. Кожанова, Мадели кожа, Жибек жолы, У.Аргынбекова, Сыпырган ата, Т. Утегенова, а также ограничен объем грузового транспорта до 5 тонн.