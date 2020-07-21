дорожный знак

В мегаполисе с июля месяца предусмотрены внутренние объездные дороги для движения крупногабаритного тяжеловесного транспорта и движения среднегрузового транспорта.

Уже установлены соответствующие дорожные знаки.

В частности, грузовой транспорт будет проезжать через такие автомобильные дороги, как Туркестанская, Темирлан, А-2 «Алматы – Ташкент-Термез», КХ-37, Ташкентское шоссе, Богет, Баян батыр, Камысты, И. Тайманулы, Капал батыра, Сайрам, Желтоксан, Кутузова, Момынова, Жибек жолы, Алматинское шоссе, ул. Толеметова, Ынтымак, КХ-82, КХ-83, №1.

«На территории таких заводов, как «Свинцовый» и «Меланж» имеется большое количество фабрик, заводов, производственных объектов и складов.

Для доставки товаров и сырья были созданы условия для движения крупногабаритных грузовиков по улицам Ю.Гагарина, Б. Алпысбаева, Шаумяна, Сеченова, Н.Исмаилова, Рашидова, Володарского, И. Жансугурова, Анарова, Акназар хана, Сайрамской. (согласно чертежу).

Схема для большегрузных авто.

Для транспортировки строительных материалов и товаров внутри города, в связи с расположением строительных объектов, заводов, фабрик, складов, производственных объектов на территории города предусмотрен внутренний объезд через улицы Т. Рыскулова, Аль-Фараби, Темирлановское шоссе, С. Кожанова, Мадели кожа, Жибек жолы, У.Аргынбекова, Сыпырган ата, Т. Утегенова, а также ограничен объем грузового транспорта до 5 тонн.

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