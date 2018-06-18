Товары узбекских и таджикских производителей будут идти в Казахстан через ТЛЦ. Стоимость реализации проекта в Шымкенте составила $45 млн.

Благодаря шымкентскому транспортно-логистическому центру(ТЛЦ) Шымкент становится основным городом по оказанию услуг таможенного оформления и хранения товаров, поступающих из Узбекистана и Таджикистана, в том числе и транзитом в Россию, сообщает АН Podrobno.uz.

Сейчас ведутся переговоры с узбекскими операторами о создании совместного предприятия, в рамках которого будет организован «зелёный коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств.

Ожидается, что в этом случае объём перевозок составит 250-400 тыс. тонн в год при проектной мощности первой очереди ТЛЦ в 600 тыс. тонн в год.

В ТЛЦ хранятся также запасы Стабилизационного фонда Казахстана.