По их словам, некий предприимчивый гражданин прикупил земельный участок и теперь за плату пропускает через него грузовой транспорт.

А пылью, что поднимают колеса грузовиков, вынуждены дышать жители соседних домов. И проблему эту никто не может решить на протяжении 10 лет.

«Вы — аким, и если вы не буде о народе думать, то куда нам идти? Укажите дорогу» — вопрошают манкетцы.

На протяжении 10 лет жители Манкентского сельского округа не могут получить вразумительного ответа от акима. Их единственное желание — жить в тишине, по-людски. Вот только эти мечты разбиваются о грохот грузовиков, что ездят по соседней улице. В довесок к грохоту жители получают клубы пыли вместо чистого воздуха. Чтобы хоть как-то избавиться от неприятностей, люди вынуждены выставлять свои дома на продажу. Вот только желающих их купить нет.

Замира Қаршыбекова, жительница села: Я из-за этой пыли хотела дом продать. Потенциальные покупатели спрашивают причину продажи. И когда я говорю, что устала пыль глотать, разворачиваются и уходят.

И это не единственная проблема жителей улицы Айнабулак. Немало неприятностей доставляет жителям и неприятный запах. По их словам, на противоположной стороне постоянно передвигаются большегрузы. При этом водители выбрасывают из окон авто мусор. В результате обочина постепенно превращается в стихийную свалку. И вместе с пылью жители вдыхают далеко неприятные ароматы.

Гүлжан Қозыбаева, жительница села: Сюда я переехала 8 лет назад. И все эти годы нет нам покоя. Невозможно на улицу выйти. Детям у ворот играть нельзя. Даже белье вывесить негде – кругом пыль. Так и сидим по домам, забившись.

К слову, проезд по улице, оказавшейся в частной собственности, не из дешевых. За проезд в одном направлении нужно заплатить 200 тенге. Чтобы выяснить стоимость мы хотели встретиться с кассиром. Вот только найти его не получилось.

«Раньше мы здесь бесплатно проезжали. Но теперь улицу выкупили. Плачу от 200 до 500 тенге за рейс. За день проезжаю 4-5 раз и каждый раз оплачиваю», — рассказывает водитель.

В сельском акимате о незаконных действиях предпринимателя знают. Но до сих пор ничего не сделали, чтобы остановить беззаконие.

«Их земля в категории земель сельхозназначения. Это мы знаем. Но частный предприниматель их выкупил. И теперь не хочет отдавать дорогу. Если бы отдали дорогу и построили мост, не было бы проблем. Сейчас ведем с ними переговоры», — говорят в сельской администрации и спешат переложить всю ответственность на отдел транспорта и автодорог. Его начальник отдела перекидывает проблему на отдел земельных отношений.

Уәли Бейсенбаев, руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Сайрамского района: «Сейчас мы эту дорогу приняли на баланс, как дорогу районного значения. Сейчас ведется работа по изъятию земли частника в госсобственность. Насколько законна их предпринимательская деятельность вам ответят в отделе земельных отношений».

К слову, на ремонт дороги частника чиновники просят выделить 200 млн бюджетных средств.

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