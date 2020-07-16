За нарушение правил есть специальная ответственность — административная, уголовная, передает Otyrar.KZ.
Если весной во время режима ЧП применялась 476-я статья Кодекса РК об административных правонарушениях, то сейчас в основном применяется 425-я статья Кодекса.
Ответственность четко была прописана в санитарных правилах, которые утверждены министром здравоохранения 5 июля. Они зарегистрированы в Минюсте, опубликованы на всех необходимых сайтах.
Это те правила, которые распространяются везде — правила социального дистанцирования, ношение масок, установка санитайзеров.
Марат Бекетаев, министр юстиции РК