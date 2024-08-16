Ожидает ли казахстанцев масочный режим? Заявление Минздрава

Сегодня, 16 августа, Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с коронавирусом.

Мониторинг показал, что в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе легких форм КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев коронавируса. Летальных исходов не зафиксировано. Ситуация под контролем, тем не менее сегодня вышло новое постановление по профилактике вируса.

«16 августа и.о главного государственного санитарного врача подписал постановление «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Итого, в постановлении указано:

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 г.;

в медицинских организациях: обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

Таким образом Казахстан не перейдет на масочный режим, как это было ранее, но в медицинских организациях снова обяжут носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептическими средствами.

К слову, накануне казахстанские спортсмены, вернувшиеся из Олимпиады, заразились коронавирусной инфекцией.

Ранее Россия и Южная Корея заявили о всплеске заболеваемости.