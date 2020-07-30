Данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

Главный санитарный государственный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление от 27 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 26 июня 2020 года», передает zakon.kz.

В частности, документ определяет правила ношения защитных масок.

Так, ношение защитных масок для населения обязательно:

— всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице;

— здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

— лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

Как отмечается, ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск

инфицирования среди населения.

Цель — защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ, человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом не контролируя этот процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования, — говорится в постановлении.

Между тем ранее в министерстве юстиции заявили, что отсутствие медицинской маски при выходе на улицу не всегда является нарушением.

В частности, говорилось, что если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носят защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований Санитарных правил, соответственно административная ответственность за это не наступит. Тогда как передвижение группы лиц более трех человек (за исключением членов одной семьи) нарушает требования Санитарных правил.

Кроме того, статьей 64-1 КоАП предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения, — отмечали в Минюсте.