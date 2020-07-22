О принятых мерах по увеличению заработной платы педагогов.
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Согласно Закону «О статусе педагога»:
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С января 2020 года должностные оклады педагогов увеличены на 25%. Ежегодно должностные оклады педагогов будут расти на 25%, и в течение четырех лет заработная плата педагогов повысится, в целом, в два раза.
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Кроме того, введены доплаты за квалификационную категорию:
педагогам в размере от 30% до 50% от должностного оклада;
директорам школ и их заместителям в размере от 30% до 100% от должностного оклада.
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С сентября 2020 года будут увеличены размеры доплат за проверку тетрадей и классное руководство в 2 раза.
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Учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования, имеющим степень магистра по научно-педагогическому направлению, выплачивается доплата в размере 10 МРП (27 780 тенге).
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Также учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования, осуществляющим наставничество, дополнительно выплачивается 17 697 тенге.