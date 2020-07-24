Сегодня, с 24 июля кандидаты в депутаты Сената Парламента РК приступили к агитационным работам.

На эти цели каждому кандидату ЦИК выделил по 450 тысяч тенге. Напомним, регистрация кандидатов завершилась 23 июля. Согласно календарного плана Шымкентской городской избирательной комиссии на 5 августа запланирована встреча кандидатов с выборщиками. 26 депутатов городского маслихата познакомятся с предвыборной программой кандидатов. Встреча пройдет в онлайн режиме.

Сенаторами изъявили желание стать вначале четыре кандидата. Их количество сократилось.

Кайырбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской избирательной комиссии: «Один из кандидатов — Бакытжан Пазыл — по состоянию здоровья снял свою кандидатуру. В борьбу вступят три кандидата: директор сш № 77 Толкын Аюбаева, действующий сенатор Айгуль Капбарова и председатель общественного объединения Орманов Бектай».

Городская избирательная комиссия планирует провести выборы 12 августа в 10 часов во дворце торжеств «Туркестан». В связи с пандемией есть договоренность с главным санитаром города о соблюдении всех мер защиты в ходе выборов.

Шынар Оразова