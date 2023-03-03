Правильный выбор — надёжное будущее: кандидат в депутаты Мажилиса Данабек Исабеков

«Правильный выбор-надежное будущее». Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Данабек Исабеков придерживается 10 направлений, которые по его мнению составляют основу надежной перспективы.

Большая их часть направлена на повышение благосостояния населения. Кандидат встретился с жителями Абайского и Туранского районов представив избирателям свою предвыборную программу.

Кандидат в депутаты Мажилиса по шымкентскому городскому избирательному округу №6 Данабек Исабеков встретился с горожанами. Специально приехав на избирательный участок №47 со своей позицией в сфере образования, он выслушал население и озвучил свои предложения. Горожанка Гульсим Шойманова говорит, что очень довольна направлением образовательной политики предложенной кандидатом.

«Сегодня партию Аманат представлял Данабек Исабеков. Он представил свою предвыборную программу. Что нам понравилось, так это то, что мы сокращаем 3-х сменные школы за 5 лет. Эта программа нам очень понравилась. В ближайшее время мы все будем участвовать в выборах депутатов, и я сама проголосую за Данабека Исабекова», — говорит жительница Шымкента Гульсим Шойманова.

В основе политической программы Данабека Исабекова 10 направлений. В частности, обеспечение исполнения законов РК, создание благоприятных условий для населения, повышение качества жилья в Шымкенте, укрепление межэтнического мира. Также кандидат призывает совершенствовать базовую инфраструктуру мегаполиса и вести работы по развитию экологических зон.

«Провели 25 встреч. На встречах мы встретились с жителями Абайского, Туранского районов. В ходе встречи было высказано много предложений. Часто говорят об инфраструктуре. Кто-то просит дорогу. Кто-то провести освещение и канализацию. Мы объясняем позиции партии Аманат. Консультируем, жителей и объясняем, что все это будет сделано в течение следующих 5 лет», — рассказал кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Данабек Исабеков.

Кандидат, твердо придерживающийся девиза «правильный выбор — надежное будущее», выиграл праймериз и проработал депутатом маслихата 2 года. За это время он помог решить проблемы более 100 жителей Шымкента, направив 30 депутатских запросов. Большая часть из них была рассмотрена акиматом и нашла свое решение. В этот раз кандидат намерен в период предвыборной кампании пообщаться с населением и узнать о нуждах народа, поднять эти вопросы в парламенте страны.

Оплачено из личного избирательного фонда кандидата в депутаты Парламента РК Д. Исабекова